ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

Svezia, centrosinistra avanti: sfida al governo conservatore

Stoccolma, 8 set. (askanews) - La Svezia si prepara alle elezioni politiche di domenica. Il centrosinistra è avanti nei sondaggi, ma il centrodestra del premier Ulf Kristersson ha ridotto il distacco nelle ultime settimane.

A Stoccolma, alcuni elettori hanno già votato nei seggi aperti prima della giornata elettorale. Nelle piazze, intanto, i partiti cercano gli ultimi consensi tra banchetti, volantini e manifesti davanti al Parlamento.

I socialdemocratici di Magdalena Andersson puntano a tornare al governo dopo quattro anni. La campagna è stata dominata da sanità, welfare e costo della vita.

La destra rivendica invece la linea dura su criminalità e immigrazione, dopo anni di sparatorie ed esplosioni legate alle reti del crimine organizzato.

Il nodo politico è il ruolo dei Democratici svedesi, il partito di estrema destra che dal 2022 sostiene dall'esterno il governo Kristersson. In caso di vittoria del blocco di destra, il partito punta a entrare per la prima volta nell'esecutivo.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Svezia è entrata nella Nato, ha aumentato le spese per la difesa e rafforzato la protezione civile. Su difesa e Alleanza atlantica, però, non sono attesi grandi cambiamenti anche se dovesse vincere la sinistra.

Negli ultimi sondaggi, i quattro partiti di sinistra sono indicati intorno al 50%, contro circa il 47% del blocco di destra. I Democratici svedesi, accreditati attorno al 20%, chiedono posti di governo e puntano in particolare sul dossier immigrazione.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi