Sventata truffa del "finto carabiniere", un arresto. Come funziona

Milano, 18 ago. (askanews) - Una coppia di Carmagnola, provincia di Torino, ha sventato un tentativo di truffa col metodo del "finto carabiniere", facendo arrestare un 19enne in flagranza di reato.

Tutto è cominciato con una telefonata di un finto carabiniere che ha cercato di spaventare la coppia, dicendo che la loro auto era stata utilizzata per commettere diversi furti. A quel punto il marito è stato fatto allontanare, con il pretesto di doversi recare in una caserma di provincia per ulteriori accertamenti sull'autovettura.

La moglie avrebbe dovuto invece attendere un "collega" - il diciannovenne poi tratto in arresto - per consegnare i gioielli in oro al fine di compararli con la refurtiva.

Accortasi del tentativo di truffa, la donna ha prima provato a chiamare il 112 senza riuscirci e poi ha chiesto aiuto alla cognata, vicina di casa, che ha telefonato al 112, un audio che poi è stato diffuso dall'Arma.

Nella testimonianza si sente la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Moncalieri che risponde e prende accordi per fermare i truffatori. Una auto pattuglia della Stazione di Vinovo è arrivata pochi minuti dopo e ha arrestato in flagranza il diciannovenne che si fingeva carabiniere. Le accuse per lui sono tentata truffa aggravata in concorso in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Asti, che procede.