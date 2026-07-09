ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

Svelato il trailer finale di "Dune - parte tre" con Chalamet e Zendaya

Milano, 9 lug. (askanews) - Svelato il trailer finale di "Dune - parte tre", l'ultimo capitolo della trilogia del regista Denis Villeneuve che sarà al cinema dal 16 dicembre.

Nel cast tornano i protagonisti dei precedenti film, con qualche novità: Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, oltre a Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson e Javier Bardem.

Il film, di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è ambientato quasi due decenni dopo che Paul Atreides ha preso il controllo dell'Impero, ora deve fare i conti con il prezzo del potere.

La sceneggiatura è scritto da Villeneuve con Brian K. Vaughan ed è basata sui romanzi scritti da Frank Herbert.

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