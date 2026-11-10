ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Svelata la monumentale statua di Papa Leone XIV in Perù

Callao, 10 nov. (askanews) - Il Perù ha inaugurato una gigantesca statua di Papa Leone XIV in vista della sua prossima visita nel Paese. Il monumento rende omaggio al pontefice, che fu missionario e vescovo in Perù prima di diventare capo della Chiesa cattolica. Il monumento è stato installato in un parco di Callao, una vicina città portuale, è stato realizzato con schiuma di poliuretano e fibra di vetro e rifinito con polvere di marmo. Callao sostiene il progetto come tributo al legame del Papa con la città, dove ha ricoperto la carica di amministratore apostolico della diocesi dal 2020 al 2021.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi