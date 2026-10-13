Susan Sarandon: uso la mia visibilità per dar voce a chi non ce l'ha

Roma, 13 ott. (askanews) - L'attrice Susan Sarandon è arrivata a Roma per ricevere il Womenlands Excellence Award 2026 e presentare, con il regista Zach Woods, il film "The Accompanist", in concorso alla ventiquattresima edizione di Alice nella città, il festival che si svolge in parallelo alla Festa del cinema di Roma, dedicato alle nuove generazioni.

Ottant'anni, sempre in prima linea, di recente arrestata a New York durante una manifestazione vicino al Palazzo di Vetro contro la presenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l'attrice americana si è presentata in conferenza con un abito rosso e sul colletto una spilla con la mano e il cuore simbolo della campagna Artists4Ceasefire ("Artisti per il cessate il fuoco"), ha parlato di Gaza e di quanto le sia costato a Hollywood il suo essere un'attrice libera che ha usato la sua visibilità per mandare messaggi importanti.

"Sono successe molte cose perché ho usato la mia visibilità per parlare di qualcosa di cui le persone non erano informate, perché aveva a che fare con persone che non avevano voce - ha detto, facendo l'esempio di quando agli Oscar ha parlato degli haitiani detenuti a Guantanamo perché sieropositivi o della guerra in Iraq - sono stata esclusa dall'Academy per diversi anni, ho anche ricevuto minacce di morte... . Ma non dire qualcosa, quando ho la capacità di puntare una piccola luce su alcune questioni mi fa male, non mi sembra autentico e io credo sia fondamentale essere sempre autentici" ha affermato.

Sarandon è protagonista ad Alice anche di un incontro con i ragazzi, dopo il premio e la proiezione del film in cui interpreta una donna sola, segnata da una grande perdita, che inizia a prendersi cura di una bambina anche lei sola e alla ricerca di una famiglia. E su come sia cambiata in questi anni, ha detto:

"Ho compiuto 80 anni pochi giorni fa, ovviamente mi sento diversa, soprattutto quando ricevo dei premi e proiettano i miei film in cui mi vedo molto più giovane... Ma sono cambiata anche per le responsabilità che sento nei confronti dei miei figli. Perché ora ho figli grandi che capiscono cosa sta succedendo, e ho delle responsabilità verso di loro più di quando erano bambini".

Il film segna l'esordio alla regia di Woods, (noto per le sue interpretazioni nelle serie "Silicon Valley" e "The Office") e uscirà il primo dicembre su Sky (con Bim) e a pagamento su Prime, Google Play, Apple Play, Infinity e Chili.