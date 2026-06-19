ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

Suppletive Gb, vince il laburista Burnham e punta a sfidare Starmer

Wigan (Inghilterra) 19 giu. (askanews) - Il sindaco laburista di Manchester, Andy Burnham, ha vinto le elezioni suppletive a Makerfield, nel Regno Unito. Con il 54,8% dei voti, il 56enne, ex ministro del governo di Gordon Brown e sindaco dal 2017, ha superato di gran lunga Robert Kenyon (34%), candidato del partito anti-immigrazione di Nigel Farage, nel distretto vicino a Manchester.

Il voto ha un particolare valore perchè potrebbe permettergli di entrare in Parlamento, condizione necessaria per lanciare la sfida e sostituire Keir Starmer come primo ministro.

"Lo dico al mio partito: questa è l'ultima possibilità per cambiare. È quello che mi hanno detto direttamente le persone nelle centinaia di porta a porta che ho fatto. Dobbiamo tenerne conto. Dobbiamo agire di conseguenza e dobbiamo avere successo. Non ci sarà una seconda possibilità" ha detto dopo la vittoria.

"Abbiamo ora l'opportunità di costruire una nuova politica basata sull'unità e la speranza, allontanandoci dalla strada che ci conduce verso una politica cupa e divisa, come quella degli Stati Uniti. Dobbiamo imboccare questa strada, rimettere il Paese sulla retta via, riunire la popolazione e fare in modo che tutto funzioni di nuovo correttamente" ha aggiunto Burnham.

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