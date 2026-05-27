ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Supermercato kosher a Londra, l'incendio non sarebbe sospetto

Londra, 27 mag. (askanews) - I vigili del fuoco di Londra hanno affermato che il mega incendio divampato in un supermercato kosher "non è sospetto", mentre la Metropolitan Police London ha affermato che sarebbe stato causato da un guasto elettrico. Il quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra, dove abita una numerosa comunità ebraica, è già stato oggetto di attacchi incendiari a sfondo anti-semita nei mesi scorsi. Il vice commissario dei Vigili del Fuoco di Londra, Craig Carter ha dichiarato:

"I nostri investigatori specializzati in incendi, in collaborazione con il Metropolitan Police Service, hanno lavorato senza sosta per stabilire che, al momento, le circostanze dell'incendio non sembrano sospette e che le indagini sulla causa e l'origine dell'incendio sono in corso".

"Questa mattina, poco prima delle 7, siamo stati chiamati per un incendio in un immobile in Golders Green Road. 15 autopompe e circa 100 vigili del fuoco hanno combattuto l'incendio nel momento di massima intensità, che ha interessato un negozio al piano terra e un magazzino sul retro, che è parzialmente crollato", ha sottolineato.

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