"Supermagic Impossibile", a Roma il più grande show di magia d'Europa

Roma, 10 nov. (askanews) - Il più grande spettacolo di magia d'Europa torna con Supermagic Impossibile, la 23esima edizione che riunisce i migliori illusionisti del mondo per vivere un'indimenticabile esperienza oltre i confini della realtà possibile.

Supermagic Impossibile è uno straordinario viaggio in un mondo dove ciò che sembra impossibile prende vita, superando i limiti della realtà e dando forma a ciò che l'immaginazione può solo sognare. I più grandi illusionisti, trasformisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo si incontrano per creare un universo di grandi illusioni, divertimento, poesia, intense emozioni e sorprendenti effetti visivi.

La 23 edizione di Supermagic presenta un cast completamente rinnovato con oltre 18 artisti di fama internazionale, protagonisti di un'esperienza teatrale unica. Per più di 2 ore, adulti e bambini saranno coinvolti in un susseguirsi di grandi illusioni, effetti speciali, momenti poetici, comicità e sorprese, in uno spettacolo capace di emozionare e di restituire tutta la forza della magia dal vivo.