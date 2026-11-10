ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

"Supermagic Impossibile", a Roma il più grande show di magia d'Europa

Roma, 10 nov. (askanews) - Il più grande spettacolo di magia d'Europa torna con Supermagic Impossibile, la 23esima edizione che riunisce i migliori illusionisti del mondo per vivere un'indimenticabile esperienza oltre i confini della realtà possibile.

Supermagic Impossibile è uno straordinario viaggio in un mondo dove ciò che sembra impossibile prende vita, superando i limiti della realtà e dando forma a ciò che l'immaginazione può solo sognare. I più grandi illusionisti, trasformisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo si incontrano per creare un universo di grandi illusioni, divertimento, poesia, intense emozioni e sorprendenti effetti visivi.

La 23 edizione di Supermagic presenta un cast completamente rinnovato con oltre 18 artisti di fama internazionale, protagonisti di un'esperienza teatrale unica. Per più di 2 ore, adulti e bambini saranno coinvolti in un susseguirsi di grandi illusioni, effetti speciali, momenti poetici, comicità e sorprese, in uno spettacolo capace di emozionare e di restituire tutta la forza della magia dal vivo.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi