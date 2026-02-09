Super Bowl ai Seattle Seahawks, show di Bad Bunny. Trump: affronto

Roma, 9 feb. (askanews) - Il Super Bowl è andato ai Seattle Seahawks che hanno travolto i New England Patriots 29-13 al Levi's Stadium di Santa Clara, in California.

Ma a far parlare è stato soprattutto lo show di Bad Bunny nell'intervallo: l'artista portoricano reduce dal trionfo ai Grammy, con uno spettacolo interamente in spagnolo e un villaggio ricreato nello stadio dove sono arrivati tanti vip, ha lanciato un messaggio semplice: l'elenco delle nazioni del Nord e Sud America e alla fine un "Dio benedica l'America!" (God Bless America, ndr) come per voler allargare il più possibile l'evento più popolare degli Stati Uniti, parlare a un'America multilingue e multiculturale,

a pochi giorni dalle proteste anti-Ice e contro la politica anti-migranti dell'amministrazione Trump.

Un messaggio che proprio al presidente Usa non è piaciuto: sul suo social Truth, Trump lo ha definito un "affronto alla grandezza dell'America". "Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso", ha scritto, aggiungendo: "È uno schiaffo in faccia al nostro Paese".