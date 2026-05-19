ULTIME NOTIZIE 19 MAGGIO 2026

Summer Funk, Francesco Gabbani in bilico tra leggerezza e interiorità

Milano, 19 mag. (askanews) - Una hit estiva, un up-tempo in perfetto stile gabbaniano, Summer Funk è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, a metà strada tra tormentone e cantautorato, con due facce di lettura.

"Una è sicuramente quella della leggerezza, di un'attitudine comunque un po' ballerina quindi giusta per la stagione estiva e dall'altra parte offre invece degli spunti di riflessione sul tempo che viviamo, sulla società, sulle nostre scelte. Questo è un brano in realtà che parla dell'interiorità paradossalmente, pur essendo un brano così danzante, parla di noi che decidiamo il nostro destino".

Nel testo Francesco Gabbani dice: "Se penso a quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più". Una riflessione sulle proiezioni che ci facciamo sui nostri desideri e sul successo.

"Il mio rapporto con il successo è direi buono, ma sarei ipocrita a dire che non ha anche dei lati negativi, cioè perché comunque il successo è sconvolgente sia in positivo che in negativo. La parte positiva è che ovviamente è un toccare con mano il risultato di quello che per anni hai cercato di fare, fa piacere ricevere i complimenti da parte delle persone che ti fermano, ti mandano indietro energia. Dall'altra parte invece c'è un aspetto un po' più negativo che è quello che ovviamente il successo ti porta a essere sempre il tuo lavoro, cioè tu sei il tuo lavoro anche quando non sei sul palco.

Parte del suo successo è legato anche al binomio musica e televisione.

"Ma la televisione se è fatta in un certo modo, in un modo spontaneo sì, infatti io fra l'altro poi ho fatto già diverse esperienze televisive, l'ultima che ho fatto è stata quella di come giudice a X Factor in un ruolo che non avevo mai vissuto, è stata divertente, è proprio una nuova esperienza.

Sul suo futuro a XFactor non si sbilancia e intanto la sua estate sarà all'insegna dei concerti, un modo per festeggiare i 10 anni di carriera.

"Sarà un tour che è un po' il continuum dello show che ho portato nei palazzetti, in versione un po' più estiva, quindi forse più up-tempo, pezzi insomma che sono un po' più estivi diciamo così però sì, faremo questo della mia band, suoneremo e canteremo un po' tutte le canzoni che sono state i passi fondamentali in questi dieci anni di musica inedita".

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