ULTIME NOTIZIE 03 MAGGIO 2026

Sulle spiagge dell'Alabama l'arte effimera dei castelli di sabbia

Orange Beach (Alabama, Usa), 3 mag. (askanews) - Dai razzi della Nasa agli armadilli, dai fantasmi ai draghi, dai delfini alle tartarughe, e naturalmente elaborati castelli: Janel Hawkins vive il suo sogno ogni giorno con sculture di sabbia mozzafiato. Le sue creazioni ridefiniscono i limiti dell'effimero, punteggiano le spiagge della costa del Golfo negli Stati Uniti e portano gioia a chi le incontra prima che svaniscano.

"Non volevo un lavoro vero, non volevo lavorare in ufficio, non volevo fare gli orari dalle nove alle cinque e ho fatto un apprendistato tradizionale quando ero al college, all'università, per essere apprendista scultrice di sabbia. Poi, nessuno era mai stato in Alabama come professionista prima: io sono dell'Alabama ma ero al college in Florida, quindi ho lasciato l'università e mi sono trasferita in Alabama per imparare a farne un business", dice.

L'imprenditrice ha trasformato le candide spiagge dell'Alabama nel suo ufficio, creando la SandCastle University: una vera scuola per imparare l'arte dei castelli di sabbia sulle Alabama Beaches, le bianche spiagge del sud degli Usa, meta consigliata da Travel South Usa e Sweet Home Alabama, con una sabbia molto particolare.

Hawkins condivide conoscenze e passione con persone di tutte le età attraverso corsi e workshop: fino a sei classi al giorno in tre location diverse, sette giorni su sette, insegnando a migliaia di persone ogni anno.

Ogni sabbia è unica, e quella dell'Alabama richiede maestria.

"È molto diversa, sì. Ogni scultore di sabbia pensa di avere la sabbia migliore: quindi so come lavorare con la sabbia dell'Alabama, con la nostra sabbia di quarzo, ma quando vado in una nuova location per scolpire devo letteralmente passare un giorno intero a imparare la sabbia", aggiunge.

Secchio, paletta, ma anche strumenti per il tocco da maestro: come insegnano i corsi, ci vogliono molta sabbia e molta acqua - l'acqua è la colla - poi si compatta per un castello solido, anche se effimero.

Fortemente legata alla comunità locale, Hawkins organizza eventi di beneficenza come il SandCastle Shindig. Per il futuro: social media e progetti estremi.

"Il modo più facile per supportarci è sui nostri social media. Abbiamo un bel seguito: pubblichiamo video su come fare le nostre sculture di sabbia, tipo consigli e trucchi; e il making of di grandi sculture, più dei nostri progetti professionali. In futuro vorrei concentrarmi su progetti più grandi ed estremi: sono diventata brava a fare cose specifiche e ho un sacco di idee per espandere tutto e puntare più in grande", chiosa.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Carla Brandolini

Immagini askanews

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