Sulla statua di Churchill a Londra le scritte rosse "Free Palestine"

Londra, 27 feb. (askanews) - Nelle immagini gli operai sono al lavoro per pulire la statua del celebre premier britannico Winston Churchill (1940-1945 e 1951- 1955) in Parliament Square a Londra, dopo che è stata imbrattata con scritte fatte di vernice rossa che recitano: "Criminale di guerra sionista", o gli slogan "Free Palestine" e "Stop the genocide". E sulla schiena "Mai più è adesso".

Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato da motivi razziali a seguito dell'incidente, ha dichiarato la polizia britannica, come scrive Afp.

