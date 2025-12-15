ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

Sulla porta di casa Reiner, oltre la quale si è consumato l'omicidio

Los Angeles, 15 dic. (askanews) - L'ingresso della casa dell'attore e regista americano Rob Reiner nel quartiere Brentwood di Los Angeles, California, dove lui e la moglie Michele sono stati trovati morti. Il 78enne, regista della commedia romantica di successo "Harry ti presento Sally" viveva in un quartiere elegante della città. Secondo i media statunitensi, il figlio di Rob Reiner, Nick Reiner, è stato arrestato. Sospettato di omicidio, è stato posto in custodia cautelare in un carcere di Los Angeles, secondo il Los Angeles Times. Nelle immagini si sente chiamare Rocco, che è il portavoce dell'artista.

