ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Sulla flotilla deputato M5S Carotenuto: liberate subito gli attivisti

Roma, 18 mag. (askanews) - "La situazione stamattina si è subito compromessa. Abbiamo visto navi da guerra israeliane all'orizzonte, abbiamo perso la connessione dopo un po' e adesso stiamo cercando di allontanarci rapidamente, di andare verso le acque turche. Abbiamo visto anche piccole imbarcazioni molto rapide andare verso alcune delle nostre navi e abbiamo saputo dalla radio di bordo che un paio sono state fermate Il mio appello alle autorità italiane e internazionali. Intervenite per liberare subito questi equipaggi. Sono attivisti, sono pacifisti, non farebbero male a una mosca, vogliono solo la fine del genocidio in Palestina. Basta consentire a Israele tutte queste violazioni del diritto": così in un video postato su X il deputato M5S Dario Carotenuto, che viaggia sull'imbarcazione turca Kars-I-Sadabad, assieme all'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, dopo l'intercettazione a 250 miglia nautiche da Gaza, in acque internazionali, di una parte della missione.

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