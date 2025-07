Sugar Music Publishing consolida lo storico legame con Luciano Ligabue

Milano, 29 lug. (askanews) - Sugar Music Publishing consolida significativamente lo storico legame con Luciano Ligabue attraverso un'importante operazione strategica, diventando co-editore delle sue opere future e di oltre 200 titoli del suo repertorio.

L'accordo, siglato con Fuoritempo - la storica società editoriale fondata dall'artista - prevede l'acquisizione dei diritti editoriali sulle nuove produzioni che Ligabue realizzerà nei prossimi tre anni, nonché del 50% delle quote editoriali di tutto il catalogo di Fuoritempo relativo alle opere da lui create.

Questa collaborazione rappresenta molto più di un'operazione editoriale: è la conferma di una relazione artistica e personale che dura da oltre tre decenni, nata nel 1990 con il brano Figlio d'un cane e che oggi si rinnova con una visione comune orientata al futuro. L'annuncio arriva dopo l'evento live "La notte di certe notti", tenutosi lo scorso 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per celebrare i 30 anni di Certe notti.

"Con Luciano ci unisce un legame autentico, costruito nel tempo sulla stima, l'amicizia e una profonda passione per la musica. Oggi questo rapporto si rinnova con nuova energia. Siamo felici e orgogliosi di alimentarlo, con l'obiettivo di aprire nuove prospettive per le sue opere future e, al tempo stesso, di custodire e valorizzare un catalogo che rappresenta uno speciale patrimonio artistico della musica italiana." ha detto Filippo Sugar, CEO del Gruppo Sugar.

Queste novità arricchiscono il significativo catalogo del Gruppo Sugar, che oggi spazia tra i grandi successi della musica cantautorale, pop, jazz, rock e sperimentale di tutti i tempi. Nel prestigioso catalogo di Sugar troviamo brani iconici come "Gloria", "Ti Amo", "Azzurro", "Come Prima", "Self Control", "Prisencolinensinainciusol" e alcuni dei principali titoli, tra gli altri, di Andrea Bocelli, Elisa, Paolo Conte, Umberto Tozzi, Raf, Gino Paoli, Lucio Battisti, Mia Martini fino ad arrivare ai più recenti Colapesce Dimartino, Salmo, Madame, Sayf, sangiovanni e i Negramaro. Il catalogo Sugar racchiude al suo interno preziose opere che fanno capo alle diverse divisioni presenti all'interno del Gruppo: l'etichetta discografica Sugar Music, l'editore Sugar Music Publishing, la casa di produzione audiovisiva Sugar Play, la casa editrice e discografica di musica colta contemporanea SZ Sugar e la storica etichetta di colonne sonore CAM Sugar, il più grande catalogo al mondo di colonne sonore del cinema italiano, con oltre 2.500 titoli originali.