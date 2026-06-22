ULTIME NOTIZIE 22 GIUGNO 2026

Sudcorea, Starbucks chiusi 15-22 dopo la gaffe sui bicchieri "Tank"

Seoul, 22 giu. (askanews) - Starbucks chiusi dalle 15 alle 22 in Corea del Sud il 22 giugno: una bella perdita economica per la catena di caffetterie, ma frutto di una errata strategia di marketing che ha scatenato pesanti polemiche nelle scorse settimane.

Durante la "pausa forzata" il personale è stato obbligato a seguire un corso di formazione sulla consapevolezza storica. Lo scorso 18 maggio Starbucks aveva lanciato una campagna promozionale chiamata "Tank Day" (giornata del carro armato) per pubblicizzare i nuovi contenitori molto capienti per le bevande("tank" in inglese vuol dire anche serbatoio).

Peccato che lo spot dei nuovi bicchieri sia stato lanciato nel giorno dell'anniversario del massacro di Gwangju del 1980, quando la giunta militare dispiegò truppe e carri armati per reprimere le manifestazioni pro-democrazia.

Il presidente del gruppo Shinsegae, che gestisce Starbucks in Corea del Sud, dopo essersi scusato pubblicamente ha deciso per la chiusura "riparatrice". Da settimane le vendite erano calate, con molti che invitavano a iniziative di boicottaggio.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi