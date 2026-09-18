Sudcorea, Lee: dialogo Pyongyang-Usa più facile di quello Nord-Sud

Seoul, 18 set. (askanews) - Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung afferma che il presidente statunitense Donald Trump cerca il dialogo con Pyongyang e che Seoul lo incoraggia in questo senso, dato che esso aiuta anche la Corea del Sud nelle relazioni tra le due Coree. Seoul non invierà truppe per un intervento militare nella guerra in Iran, ha inoltre confermato Lee.

"Riprendere il dialogo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti è molto più semplice che riprendere il dialogo tra il Nord e il Sud, e rende possibile il dialogo inter-coreano", ha affermato Lee.

"Non posso dire con certezza se si terrà un incontro tra il Presidente Trump e il leader Kim Jong-un. Tuttavia, è chiaro che il Presidente Trump desidera il dialogo, e anch'io lo incoraggio a dialogare. Inoltre, stiamo proseguendo i nostri sforzi di coordinamento preliminare per rendere possibile il dialogo tra Corea del Nord e Stati Uniti".