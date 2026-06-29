Sudafrica, tensione sociale nelle township e nelle aree urbane

Milano, 29 giu. (askanews) -

Proteste sono scoppiate a Soweto, un giorno prima della scadenza non ufficiale fissata da gruppi vigilantes che chiedono agli stranieri irregolari di lasciare il Paese, con centinaia di manifestanti sotto lo slogan "ABAHAMBE" ("Lasciateli andare"), con bandiere e abiti tradizionali. Le autorità sudafricane hanno annunciato un rafforzamento dei dispiegamenti di polizia in tutto il Sudafrica in vista del 30 giugno, mentre piccoli gruppi organizzati mantengono ultimatum privi di valore legale.

Negli ultimi giorni si sono verificati episodi di violenza xenofoba che hanno già causato almeno due morti, aumentando la tensione sociale nelle township e nelle aree urbane. Il ministro della Polizia ad interim, Firoz Cachalia, ha richiamato al diritto alla protesta pacifica ma ha avvertito che crimini, intimidazioni e distruzioni non saranno tollerati. Il governo ha predisposto l'impiego dei militari per proteggere infrastrutture chiave come aeroporti e sostegno operativo alla polizia se necessario, ha spiegato la ministra della Difesa Angie Motshekga.

La situazione resta volatile perché la protesta combina motivi economici, percezioni di competizione per lavoro e risorse, e retorica politica che mobilita frange estremiste. Il rischio è che scontri localizzati degenerino in ondate di violenza contro migranti e danni alle attività economiche, con possibili ripercussioni internazionali e umanitarie.