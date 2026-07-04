Successo della Vendita Diretta: la premiazione a Bologna

Bologna, 4 lug. (askanews) - Si è conclusa ieri a Bologna la trentesima edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, l'Associazione che dal 1969 rappresenta, supporta e tutela in Italia le aziende e i professionisti della Vendita Diretta. Un settore che gode di ottima salute: nel 2025 le imprese associate hanno generato un fatturato aggregato di ben 675 milioni di euro. Una rete imponente che coinvolge quasi 280 mila incaricati, caratterizzata da una forte impronta inclusiva: il 70% della forza vendita è infatti composto da donne, mentre il 38% è rappresentato da giovani tra i 25 e i 44 anni.

A tracciare il bilancio di questo anno straordinario e a delineare le sfide future è stato il Presidente dell'Associazione, Giovanni Paolino: "Abbiamo alcuni segnali molto positivi soprattutto nell'ambito dell'organizzazione commerciale, abbiamo molti giovani che si stanno riaffacciando a questo tipo di attività che lascia libertà. È moderna nella concezione come attività, quindi garantisce tempo libero e può coesistere anche con altri impegni. Inoltre, è possibile svolgere l'attività anche se si hanno altri impegni come quelli familiari."

Quello di Bologna si conferma l'evento più importante dell'anno per il settore. Sul palco sono state premiate circa 40 persone: giovani talenti, professionisti senior e affiatate coppie. Molte di loro, un tempo lavoratori dipendenti, hanno trovato in questo mondo una nuova strada.

A condurre la giornata, un testimonial d'eccezione. Ecco le parole di Giorgio Mastrota: "Ero quarantenne, adesso sono sessantenne. Ho la stessa carica perché quella è rimasta e mi ritenevo come tutti un quarantenne immortale. Adesso sono cambiate le priorità e ho ben presente ciò che è importante. La Vendita rimane sempre una costante nella mia vita."

Non sono mancati momenti di formazione, guidati dalla ricerca Ipsos Flair 2026 "Step Out".

Il commento del Prof. Enzo Risso: "Step Out è un'incitazione rivolta soprattutto alle aziende, siamo in una fase in cui le persone, le famiglie si trovano all'interno di labirinti, un labirinto economico, un labirinto relazionale, un labirinto sociale, un labirinto ambientale, nel senso che le persone sono avvolte all'interno di una serie di problematiche che si sovrappongono l'una con l'altra. Step Out è l'incitazione alle aziende a uscire dalla comfort zone."

Visione, determinazione e capacità di adattamento. Sono queste le skill dei professionisti della Vendita Diretta, che continuano giorno dopo giorno a dare risultati sempre più misurabili e concreti.