Su X Macron accoglie Meloni sulle note di "Felicità"

Roma, 16 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha postato sul suo profilo X il momento in cui ha accolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al G7 a Evian con, in sottofondo, il brano "Felicità" cantato da Albano. Nelle immagini gli abbracci con il presidente francese e la consorte Brigitte. Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo di lunedì sera e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo.

Diversa la "colonna sonora" scelta per le immagini dell'arrivo di Donald Trump a Evian, sempre postato sul profilo X di Macron, ovvero le note di "Love is a Long Road" di Tom Petty. Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano scelto è "Lieblingsmensch" (che significa 'persona preferita') di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su "Arigato" dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney "J'irai où tu iras" (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.

A chiudere la speciale playlist "The world is not enough" dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e "L'inno alla gioia" per i vertici dell'Ue Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.