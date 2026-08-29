Su Sky e NOW tornano gli 883 con la serie "Nord Sud Ovest Est"

Roma, 29 ago. (askanews) - Arriverà dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883", sequel di "Hanno ucciso l'uomo ragno", la serie di enorme successo diretta da Sydney Sibilia.

Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l'America, gli 883, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto, qui interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, sono all'apice del successo. Poi nel 1993 la fine della storia della band segnerà l'inizio della leggenda.

Nei nuovi otto episodi si raccontano le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima.

Tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell'esplosivo 1993 di Max e Mauro sono infatti il cuore di questa seconda stagione, prodotta da Sky Studios e Groenlandia. E nuovo è il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi.