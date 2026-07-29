Su Sky Crime due serate sul caso Epstein, tra potere, abusi e silenzi

Milano, 29 lug. (askanews) - In occasione dell'anniversario della morte di Jeffrey Epstein, Sky Crime propone due serate dedicate a uno dei casi più oscuri e controversi degli ultimi anni: Epstein Files, una programmazione speciale in prima visione assoluta domenica 9 e lunedì 10 agosto su Sky Crime e in streaming su NOW.

Un racconto inquietante che porta dentro un mondo rimasto troppo a lungo al riparo dalla verità, fino a quando le vittime hanno trovato il coraggio di parlare. Si parte con lo speciale Epstein: i file segreti (Jeffrey Epstein: The Unredacted Story) in prima visione domenica 9 agosto alle 22:00. Il documentario ripercorre l'ascesa e la rete di potere del finanziere Jeffrey Epstein, svelando attraverso testimonianze dirette e indagini le complicità che gli hanno permesso di abusare di numerose giovani donne per decenni restando impunito. Il racconto mette al centro la battaglia legale delle sopravvissute contro un sistema corrotto che ha protetto il criminale.

Segue la nuova docu-serie Lady Epstein (Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell) in prima visione assoluta ed esclusiva domenica 9 agosto alle 22:55 e lunedì 10 agosto dalle 22:00, una docuserie che analizza la vita della socialite britannica Ghislaine Maxwell, partendo dalla sua giovinezza all'ombra del potente padre editore Robert Maxwell. Il documentario esplora il suo trasferimento a New York e la complessa relazione con il finanziere Jeffrey Epstein, svelando come la donna sia passata dal frequentare l'alta società all'essere accusata di aver orchestrato e facilitato il sistema di abusi e reclutamento di giovani ragazze, fino al suo arresto e successivo processo.

La programmazione speciale Epstein Files sarà disponibile domenica 9 e lunedì 10 agosto su Sky Crime, on demand e in streaming solo su NOW.