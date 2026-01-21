Su Netflix a maggio Zerocalcare. Tutte le novità italiane de2026

Roma, 21 gen. (askanews) - Cinque nuovi film di generi diversi, da "Il Falsario" con Pietro Castellitto all'action movie "Senza volto" con Edoardo Leo che recita insieme a sua figlia Anita, e dieci serie originali fra cui, a maggio, l'attesissimo "Due spicci" di Zerocalcare e poi "Physical Italia: da 100 a 1", che metterà in competizione in prove estreme concorrenti come Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Jury Chechi, Federica Pellegrini.

L'offerta italiana di Netflix per il 2026 si preannuncia più ricca delle stagioni precedenti, basata, come ha sottolineato alla presentazione a Roma la vicepresidente per i contenuti italiani Tinny Andreatta "su varietà, qualità e ambizione".

In "Due Spicci" ritroveremo Zero e Cinghiale che gestiscono un piccolo locale, tra problemi economici, incomprensioni e vite personali complicate. E questa volta anche le amicizie mostrano delle difficoltà. La prima nuova serie su Netflix arriva il 10 febbraio, "Motorvalley", con Luca Argentero e Giulia Michelini alle prese con le corse automobilistiche.

Segna il ritorno di Pierfrancesco Favino in un racconto seriale "Nemesi", in cui l'attore è l'erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi, accusato di aver ucciso sua moglie, interpretata da Elodie. Luca Zingaretti ne "Il capo perfetto" interpreta invece un imprenditore modello la cui vita ad un certo punto deraglia.

E' ambientato in un'accademia militare a Napoli il teen drama "Minerva - La scuola", e sempre due giovani attori, Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi sono protagonisti della serie ambientata nel mondo dell'arte "Chiaroscuro". Torneranno con le nuove stagioni poi "Lidia Poet", "Maschi veri", "Storia della mia famiglia", con l'ingresso di Sergio Castellitto nel cast, e arriverà anche "SuburraMaxima".

Gli altri film italiani Netflix in arrivo quest'anno sono "Campioni" con Anna Ferzetti e Alessandro Gassmann che allena ragazzi diversamente abili, Elio Germano e Maria Chiara Giannetta diretti da Daniele Lucchetti nella commedia sentimentale "Noi un po' meglio" che tocca il tema dell'adozione, e "Non abbiam bisogno di parole" di Luca Ribuoli con l'esordio di Sarah Toscano, accanto a Serena Rossi.