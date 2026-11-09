Stupro e aggressioni sessuali, 10 anni e 6 mesi a Russell Brand

Londra, 9 nov. (askanews) - L'ex comico e attore britannico Russell Brand, ex marito di Katy Perry, è stato condannato a 10 anni e sei mesi di carcere per uno stupro e tre violenze sessuali nei confronti di quattro donne diverse, in un periodo compreso tra il 2004 e il 2009.

Il 51enne era stato giudicato colpevole nei giorni scorsi da un tribunale di Londra per quattro capi d'accusa, non colpevole per altre accuse simili. Il giudice Joe Bennathan, leggendo la sentenza ha spiegato che sconterà nove anni per l'accusa di stupro, a cui si sommano i diversi mesi per le accuse di violenze sessuali.

Brand, che si è sempre dichiarato innocente, non ha reagito quando il giudice ha detto che ha agito con "sconcertante arroganza" e ha mostrato "disprezzo" per le sue vittime. L'accusa lo aveva già descritto come "predatore sessuale calcolatore".

Prima della condanna, ci sono state le testimonianze delle donne che hanno raccontato il trauma subìto. Negandogli la libertà su cauzione dopo il verdetto, il giudice ha avvertito Brand che rischiava una "grave pena detentiva". Nel Regno Unito la pena massima per lo stupro è l'ergastolo. In aula era presente anche la moglie, Laura Gallacher.