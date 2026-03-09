ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Studio Ipsos Doxa: per 89% delle donne capelli influiscono su autostima

Roma, 6 mar. (askanews) - L'89% delle donne italiane afferma che l'aspetto dei propri capelli influisce sull'autostima. E' quanto emerge da uno studio commissionato da Shark Beauty e condotto da Ipsos Doxa su un campione di 1.004 donne italiane, di età compresa tra 18 e 74 anni, che esplora la relazione tra capelli, espressione di sé e fiducia.

Massimo De Zordo, Marketing Director South Europe di SharkNinja, ha spiegato: "L'altra cosa interessante che emerge è che l'acconciatura del capello è un modo anche attraverso il quale esprimere la propria identità, però al contempo non si vuole che sia una routine che consumi troppo tempo e che sia troppo complessa da portare avanti. Quindi c'è interesse per il capello, bisogna farlo perché mi fa sentir bene, ci metto un quarto d'ora e non ci voglio mettere di più. Quindi potremmo riassumere in questo modo".

Anche dopo la Milano Fashion Week, momento tradizionalmente dominato da trend e codici visivi, è evidente che i capelli non completano semplicemente un look, ma plasmano percezione, sicurezza e identità. La piattaforma globale di Shark Beauty, "For All Hair Kind", offre delle risposte alle esigenze delle donne in merito all'haircare.

"Il nostro principio, che è anche un po' la nostra mission aziendale, è quello di partire dal vero bisogno del consumatore e progettare prodotti che cerchino, sostanzialmente, di risolvere i problemi dei consumatori nella vita quotidiana" ha detto De Zordo.

E proprio in quest'ottica è stato ideato Shark Glam, multi-styler premium che combina un potente flusso d'aria e calore controllato, che semplifica routine complesse offrendo risultati professionali a casa ed è progettato per diversi tipi di capelli. "Shark Slam è un prodotto che ha tre in uno, quindi un phon, piastra per stirare i capelli e l'arricciacapelli, quindi in questo modo noi offriamo una soluzione che combini tutte le necessità per le acconciature. Quindi flessibilità, adattabilità e al contempo cura del capello" ha concluso De Zordo.

