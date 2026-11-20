Roma, 20 nov. (askanews) - "Oggi 20 novembre, come studentesse e studenti siamo qui in piazza contro una Manovra che tanto sulla scuola che in generale sul piano di questo Paese non affronta e non risolve nulla. Sulla scuola ancora una volta si sceglie di tagliare e si sceglie di stanziare e investire a debito 14 miliardi nella difesa. Quindi oggi siamo qui per dire che non siamo d'accordo sulla Manovra e per chiedere al governo di risolvere e affrontare il carovita che sta sempre più corrodendo la capacità di spesa delle famiglie italiane": così ad askanews Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio, a margine del corteo del 20 novembre partito da Piazzale Ostiense a Roma e indetto dalla Rete degli Studenti Medi.

Oggi, in occasione dello sciopero studentesco internazionale e dello sciopero generale, migliaia di studenti e studentesse scendono in piazza in tutta Italia per difendere la scuola pubblica, contrastare il carovita e opporsi alla svolta bellicistica del governo.

Contro edifici scolastici fatiscenti - si spiega in una nota - riforme che aziendalizzano la didattica e un caro-scuola che trasforma lo studio in un privilegio per pochi, il sindacato studentesco mobilita le piazze al fianco di lavoratori e lavoratrici. Al centro della protesta c'è il rifiuto di un'economia di guerra che dirotta miliardi verso il riarmo, sottraendo fondi indispensabili a istruzione, trasporti e welfare.