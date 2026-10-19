ULTIME NOTIZIE 19 OTTOBRE 2026

Studenti bloccano accesso al Louvre in sostegno alle proteste liceali

Parigi, 19 ott. (askanews) - Lunedì mattina l'accesso al Museo del Louvre è stato bloccato da studenti mobilitati per esprimere il proprio sostegno al movimento dei liceali e denunciare la repressione poliziesca. Lo riferisce Afp.

"Siamo orgogliosi di annunciarvi che stiamo bloccando il più grande museo del mondo", si legge in un volantino affisso nei pressi del Louvre.

L'iniziativa è promossa dagli studenti della scuola d'arte École du Louvre, che non ha alcun legame diretto con il museo, e - ha affermato la direzione del Museo - viene utilizzato semplicemente "come cassa di risonanza".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi