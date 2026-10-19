Studenti bloccano accesso al Louvre in sostegno alle proteste liceali

Parigi, 19 ott. (askanews) - Lunedì mattina l'accesso al Museo del Louvre è stato bloccato da studenti mobilitati per esprimere il proprio sostegno al movimento dei liceali e denunciare la repressione poliziesca. Lo riferisce Afp.

"Siamo orgogliosi di annunciarvi che stiamo bloccando il più grande museo del mondo", si legge in un volantino affisso nei pressi del Louvre.

L'iniziativa è promossa dagli studenti della scuola d'arte École du Louvre, che non ha alcun legame diretto con il museo, e - ha affermato la direzione del Museo - viene utilizzato semplicemente "come cassa di risonanza".