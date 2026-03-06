Stretto di Hormuz "zona di guerra", almeno 20.000 i marinai bloccati

Roma, 6 mar. (askanews) - Dopo essere stata designata "zona ad alto rischio" a due giorni dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran e l'estensione regionale del conflitto, l'area che comprende lo Stretto di Hormuz, il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman è stata ora classificata come "zona di operazioni di guerra" dal settore marittimo.

Sono stati quindi riconosciuti maggiori diritti a migliaia di marinai bloccati nella zona, tra cui quello di chiedere un rimpatrio a spese dell'armatore; anche se le soluzioni operative sembrano limitate, spiega il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), Arsenio Dominguez, in un'intervista alla France presse, sottolienando che "nessun attacco a marinai innocenti è mai giustificato".

Di fatto, il traffico navale nello Stretto di Hormuz, da dove transita un quinto delle risorse energetiche globali, è paralizzato.

"Ci sono Paesi che stanno già discutendo di fornire risorse navali alle navi ferme, come scorta. Questa non è una soluzione completa. Questo ovviamente ha il suo limite nel numero di navi che possono essere protette, ma potrebbe fornire un certo sollievo" ha detto Dominguez.

"I numeri su cui stiamo lavorando e che sono stati riportati, da quando è iniziato tutto nella regione, parlano di circa 20.000 marinai su navi che in realtà non possono navigare senza avere garanzie e certezza che non saranno colpite, così come circa 15.000 passeggeri sulle navi da crociera" ha aggiunto.

"Anche le strutture portuali sono state prese di mira, almeno cinque porti sono stati colpiti, quindi le navi non sono al momento in grado di effettuare il cambio dell'equipaggio, né tantomeno sbarcare chi è a bordo per il rimpatrio. Non abbiamo ancora modo di garantire effettivamente uno sbarco sicuro dei marinai nella regione". "Si stanno delineando soluzioni, si sta valutando il supporto che può essere fornito da remoto, come può essere effettuata la valutazione del rischio e se i paesi sono disposti a fornire questa assistenza e ad accompagnare le navi, ma deve essere ben organizzato in una piccola e stretta insenatura, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, non aumentare i rischi, e fare in modo che alcune navi possano iniziare a lasciare la regione" ha aggiunto.

C'è poi un altro fattore su cui stare in guardia, quello dell'inquinamento ambientale: "Tutti i paesi della regione - ha spiegato - saranno negativamente colpiti da qualsiasi fuoriuscita di petrolio".