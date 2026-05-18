Streeting sfida Starmer: "Il Regno Unito torni nella Ue"

Londra, 18 mag. (askanews) - Wes Streeting, dimessosi la scorsa settimana da ministro britannico della Sanità, annuncia la candidatura alla guida del Partito laburista e del governo.

La sfida a Keir Starmer arriva dopo il pesante risultato del Labour alle elezioni locali. Streeting propone anche una nuova relazione con Bruxelles e dice di voler vedere, in futuro, il Regno Unito di nuovo nell'Unione europea.

"Nel 2026 - afferma Streeting - i britannici vedono sempre più chiaramente che, in un mondo pericoloso, dobbiamo unirci: per ricostruire la nostra economia e il nostro commercio, e per rafforzare la nostra difesa davanti alle minacce comuni dell'aggressione russa e del ripiegamento dell'America First. La più grande opportunità economica che abbiamo è alle nostre porte. Abbiamo bisogno di una nuova relazione speciale con l'Ue, perché il futuro della Gran Bretagna è con l'Europa e, un giorno, un giorno, di nuovo nell'Unione europea". "Abbiamo bisogno - conclude - di una vera competizione, con i migliori candidati in campo. E io ci sarò".