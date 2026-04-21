ULTIME NOTIZIE 21 APRILE 2026

Streep e Hathaway in rosso a New York per "Il Diavolo Veste Prada 2"

New York, 21 apr. (askanews) - Entrambe rigorosamente in rosso sul tappeto rosso, come la scarpa con il tacco, rossa, simbolo del film: Meryl Streep e Anne Hathaway hanno sfilato a New York per la prima di "Il Diavolo Veste Prada 2", una serata glamour di moda e cinema.

Abito lungo Givenchy e guanti neri per l'attrice premio Oscar che interpreta la "perfida" Miranda, abito Louis Vuitton alla Marilyn ma in versione rossa per Hathaway, ancora nei panni di Andy a 20 anni dal primo film che fu un successo mondiale.

Tra le celebrità sul red carpet anche Anna Wintour, l'ex caporedattrice di Vogue, considerata l'ispiratrice del personaggio interpretato da Streep. "Il Diavolo Veste Prada 2" uscirà nelle sale il 29 aprile. Il primo film del 2006 è considerato una satira irrinunciabile dell'industria della moda americana.

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