Stravato (Sogesid): 95 mln già affidati per post alluvione Romagna

Ferrara, 18 set. (askanews) - "Non capiamo perché ci sono degli attacchi pretestuosi" quando per la ricostruzione post alluvione in Romagna "abbiamo 240 milioni di accordi già affidati e i primi 95 milioni di interventi sono cantieri già pronti a partire immediatamente". E' la replica al presidente della Regione Emilia-Romagna, de Pascale, fatta a margine di un incontro a RemTech Expo di Ferrara, da Errico Stravato, direttore generale di Sogesid, la società statale che ha l'incarico, in collaborazione con la Struttura commissariale e gli enti territoriali, di progettare e realizzare una parte significativa degli interventi per la ricostruzione post alluvione.

"Sogesid è entrata in campo con il commissario Figliuolo con un accordo quadro generale a gennaio 2024. I comuni hanno cominciato ad aderire da luglio 2024", ha spiegato Stravato. "Noi abbiamo mappato dall'inizio tutti gli interventi, li abbiamo inquadrati, rimodulati, abbiamo approfondito il quadro conoscitivo con tutte le indagini geologiche. Oggi abbiamo 240 milioni di accordi-quadro di esecuzione già affidati e i primi 95 milioni di interventi sono cantieri già pronti a partire immediatamente. Siamo in una fase già di esecuzione".

Rispondendo alle accuse di de Pascale, Stravato ha aggiunto: "Il presidente De Pascale ha detto che Sogesid con Consap fermano le attività, bloccano i lavori. I dati sono diversi, noi dobbiamo fare squadra tutti, compresa con la Regione. Noi siamo squadra insieme, dobbiamo affrontare la situazione. Facciamo squadra insieme. Noi siamo Emilia-Romagna".