Strategia sicurezza nazionale di Trump, America First nero su bianco

Milano, 6 dic. (askanews) - L'America First nero su bianco. Il documento sulla Strategia di sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump è stato pubblicato venerdì e si propone di "ripristinare la preminenza americana nell'emisfero occidentale", come un 'corollario di Trump' alla dottrina Monroe, originariamente volta a contrastare qualsiasi ingerenza europea nell'emisfero occidentale e in seguito utilizzata per giustificare gli interventi militari statunitensi in America Latina.

Non solo. Il documento di 33 pagine utilizza un linguaggio nuovo nei confronti dell'Europa, definita a rischio di una "cancellazione della civiltà" dovuta al declino economico, alla crisi demografica, alle politiche migratorie permissive e a una presunta erosione della libertà di espressione. L'Europa resta tuttavia "strategicamente e culturalmente vitale" per gli Stati Uniti, ma il rapporto appare sotto una lente severa e diversa rispetto al passato, sottoposta a giudizi insoliti per un partner storico, finora giudicato affidabile da ogni presidente dal dopoguerra in poi.

La strategia di sicurezza di Trump è stata criticata dai democratici del Congresso. In particolare il deputato Jason Crow del Colorado, membro delle commissioni della Camera che sovrintendono all'intelligence e alle forze armate, ha definito la strategia "catastrofica per la posizione dell'America nel mondo e un passo indietro rispetto alle alleanze e partnership".