Stramilano nel ricordo di Zanardi con madrina Lollobrigida

Milano, 4 mag. (askanews) - Oltre 62.500 persone hanno partecipato alla 53esima edizione della Stramilano trasformando il centro del capoluogo lombardo in una grande festa di sport. L'evento si è aperto con un omaggio ad Alex Zanardi ed è stato inaugurato dalla madrina Francesca Lollobrigida, pluricampionessa olimpica e simbolo dell'eccellenza dello sport italiano, che ha definito il campione appena scomparso "emblema di sport, valori e di tutto quello che ha insegnato a noi atleti".

La Half Marathon, 21 km, ha visto al via oltre 10.000 runner: la gara si è conclusa con la vittoria di Mark Kiptoo, che ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 01:00:09, poi Amon Kiptoo e Philemon Kiplimo Kimaiyo per la categoria maschile; sul podio Jedidah Chepkemoi Sang Hilda Jelagat Kiptum e Esther Yeko Chekwemoi per quella femminile.

Poi a Piazza Duomo la partenza della 10 km non competitiva, inaugurata dal colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato dalla madrina la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. A rendere ancora più emozionante l'atmosfera, le esibizioni delle Fanfare dell'Esercito Italiano, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri che hanno trasformato la partenza in un vero show a cielo aperto.

Poco dopo, alle 10:30, sempre in piazza, è stata la volta della Stramilanina con i piccoli runner protagonisti di una coloratissima 5 km, accompagnati da genitori, nonni, amici e insegnanti.