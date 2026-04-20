Strage in Usa, uomo uccide 8 bambini: 7 erano suoi figli

Shreveport, 20 apr. (askanews) - Strage familiare in Louisiana. Nella città di Shreveport, domenica mattina, un uomo ha sparato e ucciso 8 bambini, di questi 7 erano i suoi figli. Ci sono anche due feriti, una di loro è la madre dei bambini.

"L'età delle vittime va da un anno a circa 13 anni", ha detto il capo della polizia Wayne Smith, spiegando che la strage è avvenuta in diverse abitazioni del quartiere. Il colpevole ha poi rubato un auto ed è fuggito, inseguito dalla polizia che infine lo ha raggiunto e ucciso nella sparatoria che ne è seguita.