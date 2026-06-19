Strage di 13.000 cuccioli elefante marino alle isole Heard e McDonald

Roma, 19 giu. (askanews) - Nelle immagini migliaia di carcasse di elefanti marini lungo le spiagge delle isole Heard e McDonald, remoto territorio australiano nell'Oceano Antartico.

Secondo alcuni scienziati australiani un ceppo patogeno di influenza aviaria ha ucciso più di 13.000 cuccioli dopo aver infettato una colonia riproduttiva su un'isola vulcanica subantartica.

Il ritrovamento è avvenuto durante una spedizione di ricerca nell'ottobre 2025. I test genetici hanno confermato che il contagioso ceppo H5 ha ucciso foche, pinguini e uccelli: è la prima volta che il visus viene rilevato in uno dei territori esterni dell'Australia, a migliaia di chilometri.