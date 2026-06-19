ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

Strage di 13.000 cuccioli elefante marino alle isole Heard e McDonald

Roma, 19 giu. (askanews) - Nelle immagini migliaia di carcasse di elefanti marini lungo le spiagge delle isole Heard e McDonald, remoto territorio australiano nell'Oceano Antartico.

Secondo alcuni scienziati australiani un ceppo patogeno di influenza aviaria ha ucciso più di 13.000 cuccioli dopo aver infettato una colonia riproduttiva su un'isola vulcanica subantartica.

Il ritrovamento è avvenuto durante una spedizione di ricerca nell'ottobre 2025. I test genetici hanno confermato che il contagioso ceppo H5 ha ucciso foche, pinguini e uccelli: è la prima volta che il visus viene rilevato in uno dei territori esterni dell'Australia, a migliaia di chilometri.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi