Milano, 19 nov. (askanews) - Oltre 100 milioni di granchi rossi di Christmas Island (Isola di Natale), in Australia, hanno iniziato la loro migrazione annuale, dalla foresta al mare. La marcia annuale dei granchi in questo remoto territorio dell'Oceano Indiano ha luogo con l'arrivo della stagione delle piogge, quando i crostacei si spostano verso il mare per riprodursi. Uno spettacolo inusuale per gli occhi, da tutelare: per l'occasione le strade vengono chiuse per evitare che i granchi siano disturbati.