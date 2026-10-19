ULTIME NOTIZIE 19 OTTOBRE 2026

"Stop al terrorismo ebraico": ex diplomatici israeliani contro i coloni

Gerusalemme, 19 ott. (askanews) - Ex ambasciatori e diplomatici israeliani in pensione hanno manifestato davanti al ministero degli Esteri, a Gerusalemme, per chiedere la fine delle violenze dei coloni nella Cisgiordania occupata. La protesta segue l'attacco di sabato contro un convoglio di diplomatici europei e alcuni giornalisti. Secondo i testimoni, il sindaco francese Bernard Baudoux, 78 anni, è stato colpito con calci e spranghe. L'Unione europea ha condannato l'aggressione e chiesto a Israele di individuare i responsabili e fermare le violenze contro palestinesi, diplomatici e giornalisti.

Daniel Shek, ex ambasciatore israeliano in Francia: "Siamo rimasti sconvolti da quanto accaduto ieri, quando rappresentanti stranieri, diplomatici e giornalisti, sono stati attaccati da terroristi ebrei. E siamo rimasti sconvolti dalla mancanza di un intervento serio da parte delle forze di sicurezza presenti". "Siamo un gruppo di ex diplomatici di alto livello, perlopiù ambasciatori, che hanno a cuore, e continuano ad avere a cuore, ciò che questo Paese sta facendo e il modo in cui viene percepito nel mondo".

Jeremy Issacharoff, ex ambasciatore israeliano in Germania: "C'erano già stati attacchi contro i palestinesi, ma ora la violenza si è estesa ai rappresentanti stranieri, compresi diplomatici europei e il fotografo del Washington Post. Questi attacchi sono inaccettabili, intollerabili e devono cessare immediatamente. Sono diretti a destabilizzare la situazione in Cisgiordania, soprattutto prima delle elezioni. È per questo che siamo qui: per esprimere la nostra indignazione per quanto sta accadendo in questi territori e perché il governo non sta facendo tutto ciò che dovrebbe per fermarlo".

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