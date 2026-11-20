Milano, 20 nov. (askanews) - "Può sembrare una misura di buon senso, ma continua ad alimentare l'idea di un'educazione fatta di divieti e di controlli" così Simone Digennaro, pedagogista dell'Università di Cassino e autore del libro "Cronaca di un'infanzia" (Erikson editore) interviene sulla scelta del governo e della maggioranza di inserire nel decreto Sicurezza il divieto ai social per gli under13. "Questo perché la tecnologia, spesso indicata come la radice di tutti i mali delle nuove generazioni, non viene ripensata a misura di minore: viene semplicemente bandita - aggiunge l'esperto - è la stessa logica con cui abbiamo allontanato il gioco dalle strade perché erano diventate pericolose, anziché metterle in sicurezza e ripensare gli spazi della città". E sulle soluzioni, Digennaro aggiunge: "Servirebbero piattaforme progettate per i più giovani e un investimento serio nell'educazione alla cittadinanza digitale, a scuola e in famiglia. Invece, divieto dopo divieto, stiamo costruendo una pedagogia collettiva che restringe sempre di più il campo di sperimentazione delle nuove generazioni. Dopo averli tolti dalle piazze del paese, ora vogliamo toglierli dalle piazze digitali".

Il tema della pedagogia collettiva torna anche nel libro di Digennaro dove l'autore parla di crisi dei sistemi educativi, analizzando le sfide più attuali e urgenti. Tra queste, proprio l'ibridazione con la tecnologia, vista in modo idiosincratico dagli adulti, che la utilizzano come capro espiatorio per la sofferenza emotiva e sociale dei più giovani. "Una battaglia di retroguardia" secondo l'autore, tanto più che, si chiede: "a che serve riportare un giovane nella realtà se poi questa stessa non è in grado di dargli una ragione valida per esplorarla, per entrare in contatto con ciò che offre?" Ma la tecnologia è solo una delle tante sfide. Fra queste, la collocazione dell'infanzia e cioè il fatto che nella nostra società lo spazio dell'infanzia sia diventato una riserva e uno spazio protetto. E ancora il dilemma partecipazione-protezione: secondo l'autore del libro, la pedagogia collettiva di oggi è il ritratto di un eccesso di protezione. E la questione della crisi dei sistemi educativi, scuola in primis e soprattutto a quella parte che ripropone modelli vecchi che generano un'educazione appiattita, specchio di una società anch'essa in crisi e di un progresso sociale in arresto. Digennaro non tralascia neanche la transizione verso l'età adulta che, oggi, ha un confine temporale che scivola sempre più avanti, posizionando i giovani in un perenne processo di preparazione.

La soluzione è ripartire da un'educazione che dovrebbe essere un processo vivo e dialettico, una scienza della transizione e dell'innovazione. "La nostra società ha smesso di evolvere dal punto di vista educativo nel momento in cui ha voluto incapsulare la forza generatrice e rivoluzionaria dell'infanzia - conclude l'autore - è il momento di ritornare sui nostri passi per costruire una nuova pedagogia collettiva".