STOP-15 SETTEMBRE -Il pianista Francesco Cavestri da promessa ad astro nascente del Jazz

Milano, 15 set. (askanews) - Da enfant prodige della musica jazz ad astro nascente di questo genere, il pianista e compositore Francesco Cavestri con il suo trio propone una musica profondamente radicata nel jazz contemporaneo, ma contaminata e innovativa.

Dopo i successi di pubblico e di critica registrati durante il tour nei più importanti Festival e club italiani e all'estero torna a esibirsi al Blue Note di Milano martedì 23 settembre e poi in sarà ancora in tour in giro per il mondo.

"Porterò alcuni brani contenuti negli album che già pubblicato, ci sarà Entropia il brano che pubblicato con Willy Peyote, "IKI - Bellezza Ispiratrice" che ho fatto con Paolo Fresu, quindi alcune riletture di brani già editi, alcune reinterpretazioni di grandi fonti di ispirazione come i Radiohead e altri come Massive Attack e Robert Glasper, più alcune anticipazioni dal nuovo album che sarà in uscita inizio del 2026. Ci sarà anche del materiale nuovo con una meravigliosa special guest a sorpresa".

Sul palco, Cavestri conquista per la sua maturità musicale, la forte energia comunicativa e la capacità di creare un dialogo autentico col pubblico, tra virtuosismo, narrazione e profondità emotiva. Ama portare l'energia e le vibrazioni che nascono dai live nei suoi album, come per il prossimo lavoro a cui si dedica con passione e cura.

"Un album che come tutti i miei lavori precedenti avrà il suo fulcro nel jazz ma che si muoverà tra tanti mondi tra cui la musica elettronica, l'hip hop con ovviamente la partecipazione di Willy Pejote e poi i grandi compositori di colonne sonore che io reinterpreto in chiave personale in un album incentrato nel jazz con tanti mondi intorno".