STOMP torna al Teatro Olimpico di Roma con i suoi ritmi travolgenti

Roma, 3 apr. (askanews) - Dopo il successo del 2024, Accademia Filarmonica Romana e Teatro Olimpico ospitano nuovamente STOMP, la celebre compagnia britannica diventata un vero e proprio fenomeno globale, che sarà sul palcoscenico del Teatro Olimpico dal 14 al 19 aprile. Senza trama, personaggi, né parole, otto performers, formidabili ballerini-acrobati-percussionisti, "suonano" oggetti di uso comune: accendini, scatole di fiammiferi, coperchi dei bidoni, scope, pneumatici, lavandini e riempiono il palco con un ritmo esplosivo e incalzante, in un delirio artistico di travolgente ironia. Un mix contagioso di percussioni, danza, musica, teatro che appassiona spettatori di ogni lingua, cultura e generazione con tantissime le influenze artistiche, dal punk rock al jazz africano.

Uno show da vivere con partecipazione, come spiega proprio uno degli "stomper", Phil Batchelor: "Godersi lo spettacolo è una parte importante, ma mi piacerebbe anche che la gente si facesse ispirare: io ricordo di aver visto lo show quando ero giovane e di essermi sentito davvero molto, molto ispirato, tipo wow, è formidabile, mi piacerebbe farlo anch'io, e infatti quando dopo tornai a casa quella sera, cominciai a giocare anch'io con pentole e padelle nella cucina. Quindi credo che quando la gente viene a vedere lo show, vogliamo condividere il fatto che tutti possono farlo, tutti possono lanciarsi ed è davvero divertente esserne parte: quando venite a vedere lo spettacolo, fatevi coinvolgere, battete insieme a noi e spero che possiate portare a casa con voi questo sentimento".

Nata a Brighton nel 1991 dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l'irresistibile esperienza di STOMP vanta oltre trent'anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo. Nello spettacolo si ritroveranno i pezzi storici della compagnia insieme ad alcuni numeri più recenti, in particolare Suitcases e Poltergeist, che il pubblico romano ha visto per la prima volta nel 2024.