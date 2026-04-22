Stolt Sea Farm lancia il nuovo brand Neptura

Roma, 22 apr. (askanews) - Presentato presso il Seafood Expo Global di Barcellona il nuovo brand Neptura, il progetto neonato di Stolt Sea Farm che punta a diventare leader nel campo della Haute Aquaculture di rombi e sogliole. Grazie agli allevamenti situati nel Nord Atlantico e alla ricerca lunga mezzo secolo di Stolt Sea Farm, il prodotto targato Neptura è di primissima qualità, contraddistinto da un sapore equilibrato oltre che da un'evalata versatilità in cucina. A certificarlo, i tantissimi professionisti del settore e gruppi della ristorazione presenti all'evento, che hanno potuto sperimentare per primi i rombi e le sogliole del nuovo brand Neptura.

L'intervento di Jordi Trias, Presidente di Stolt Sea Farm: " Neptura si fonda su due idee principali: l'acquacoltura di alta qualità e un gusto squisito. Per noi, acquacoltura di alta qualità significa essenzialmente la massima cura per l'intero processo di allevamento dei nostri pesci. Le acque del Nord Atlantico offrono ai nostri pesci i nutrienti e le condizioni ideali per la loro crescita".

Investimenti continui, ricerca e sviluppo ma anche grande attenzione alla sostenibilità, alla tracciabilità e al benessere dell'animale. Neptura altro non è che il risultato di decenni di lavoro e crescita di Stolt Sea Farm nel mercato ittico di alta fascia.

Nuovamente il commento di Jordi Trias, Presidente di Stolt Sea Farm: "Questo è esattamente ciò che sta alla base del concetto di acquacoltura di alta qualità. Siamo a ridosso dell'Oceano Atlantico settentrionale, ma in un ambiente altamente controllato, poiché filtriamo l'acqua che arriva ai pesci, offrendo loro le migliori condizioni possibili, e questo ha un impatto sul prodotto finale".

Sia fresco che surgelato, il prodotto Neptura soddisfa sia il foodservice che i consumatori premium, garantendo qualità ed eccellenza.

Ancora Jordi Trias, Presidente di Stolt Sea Farm: " Il Barcelona Seafood Show, è probabilmente la più grande fiera del settore ittico ed è un'occasione speciale per annunciare ufficialmente il nostro nuovo marchio. Operiamo nel settore da oltre cinquant'anni, ma questo è il momento in cui lanciamo un nuovo marchio che incarna appieno l'idea di acquacoltura di alta qualità".

Grazie alle tantissime modalità d'uso, i rombi e le sogliole del nuovo brand possono già vantare diversi riconoscimenti come il Superior Taste Award dell'International Taste Institute, aggiudicato per quattro anni consecutivi. Con un futuro tutto da conquistare, Neptura si prepara a raggiungere una fetta consistente del mercato ittico di alta qualità.