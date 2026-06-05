Steven Spielberg: "Disclosure Day" è un film sulla mancanza di empatia

Roma, 5 giu. (askanews) - "Disclosure Day" di Steven Spielberg è il film più atteso dell'anno, arriva il 10 giugno nei cinema, e segna il ritorno del regista alla fantascienza, il genere che lo ha reso celebre negli anni Settanta e Ottanta. Josh O'Connor interpreta un uomo deciso a portare alla luce la verità sulla presenza di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta. Il personaggio di Colin Firth cerca di mantenere nascosta quella verità mentre Emily Blunt è una reporter meteo di Kansas City che all'improvviso inizia a parlare una lingua aliena. "Lei e Daniel, interpretato da Josh O'Connor, hanno una missione comune, anche se all'inizio non si conoscono. - ha spiegato il regista - Il film inizia con due storie separate che man mano iniziano a convergere e da quel momento tutto cambierà".

Nel 1977, Steven Spielberg catturò l'immaginazione del pubblico con "Incontri ravvicinati del terzo tipo", ora presenta un thriller che funge da ideale conclusione del suo capolavoro di fantascienza. Con "Disclosure Day" pone domande provocatorie sui misteri dell'esistenza e spiega: "Non si tratta di trovare speranza negli alieni, naturalmente, ma di trovare speranza nell'altro, nell'umanità intera, cercare di capire le cose che ci uniscono e quelle che ci separano, cosa manca ora più che in altri momenti della storia. Secondo me, e si vede nel film, ci manca l'empatia: è proprio questo che mi ha spinto a iniziare a scrivere questa storia nel 2023".

Pur non essendo un sequel di "Incontri ravvicinati" , "Disclosure Day" si ricollega a quel film quando tocca il tema dei tentativi del governo Usa di nascondere la verità sugli alieni e le risposte ai grandi misteri. "Io sono convinto che questi personaggi in realtà siamo noi, anche se lei è una metereologa e lui uno specialista di sicurezza informatica che ha rubato qualcosa al governo e si dà alla fuga. - ha detto il regista - Il film è come un inseguimento dall'inizio alla fine e lungo il percorso noi facciamo molte scoperte e i personaggi fanno molte scoperte, su se stessi, sugli altri e sulla possibilità che 'il giorno della rivelazione' possa davvero arrivare".