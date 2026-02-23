Sterilizzare, la vet Monica Pais: tranne qualche caso, è la scelta giusta

Roma, 24 feb. (askanews) - 24 febbraio, giornata mondiale della sterilizzazione animale, una scelta che lascia mette in ansia tanti proprietari di cani e di gatti ma che è essenziale per limitare le nascite, il randagismo, e la brutta fine che fanno troppi cuccioli e adulti sulle nostre strade e nelle nostre campagne.

Lo dicono i veterinari come Monica Pais, fondatrice della Clinica Veterinaria Duemari di Oristano dove cura centinaia di randagi l'anno, e presidente della Onlus effetto palla per gli animali di nessuno:

"Parlando dei vantaggi innegabili, sappiamo che la sterilizzazione dei nostri cani e dei nostri gatti previene in maniera quasi assoluta le malattie più gravi a cui possono andare incontro soprattutto le femmine: tumori mammari, infezioni uterine, tutti i problemi collegati al calore, le fughe, i traumi, e i parti che di per sé possono essere estremamente pericolosi".

Ci sono studi recenti secondo cui alcune razze di cani invece vanno incontro ad altri tipi di tumore se sottoposte a sterilizzazione precoce. Nel rapporto costi benefici però il piatto pende ancora dalla parte dell'intervento, anche considerando i costi oltre alla sofferenze per sostenere i canili e i gattili. E se si tratta di limitare il randagismo, endemico e tragico soprattutto nel Meridione, la cosa più importante è l'impegno delle autorità locali.

"Gli amministratori cominciano a comprendere che non si può più gestire questo problema con campagne spot, anche magari di successo; bisogna intraprendere campagne di lungo respiro, deve cambiare il modo di intraprendere la lotta al randagismo e al vagantismo".