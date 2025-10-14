Stellantis, Ficili: risultati positivi per Alfa, fiduciosi su Maserati

Torino, 14 ott. (askanews) - "I risultati di Alfa Romeo sono assolutamente positivi a livello globale, quindi stiamo andando veramente molto bene. Oggi presentiamo l'aggiornamento della Tonale". Lo ha detto Santo Ficili, Ceo di Alfa Romeo e Coo Maserati all'Heritage Hub di Mirafiori a margine della presentazione del Programma mondiale Stellantis Philanthropy a supporto dei progetti contro la dispersione e della formazione in 9 Paesi europei.

"Lavoriamo ancora su Giulia e Stelvio, la gamma attuale. Abbiamo dovuto fare una scelta di sviluppo prodotto perché eravamo orientati tutto sull'elettrico. Adesso, dovendo rimettere mano al powertrain con motori termici ibridi(mhev) e plug-in (phev), ovviamente abbiamo bisogno di un po più di tempo".

Riguardo il piano "adesso lo stiamo definendo, sia per Alfa Romeo che per Maserati. Quanto prima in accordo col nuovo Ad Antonio Filosa lo finiremo e poi daremo la comunicazione ufficiale".

Su Maserati "diciamo che il momento è difficile per tutti. Le vetture di lusso soffrono un po di più per quello che è l'evoluzione del mercato, ma io sono assolutamente positivo. Quindi si tratta di traghettare e di attraversare questo momento così difficile, ma vedo una luce all'orizzonte".