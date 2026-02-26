ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Stellantis chiude 2025 con maxi perdita di 22,3 miliardi di euro

Milano, 26 feb. (askanews) - Stellantis archivia il 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro, dopo 25,4 miliardi di oneri straordinari per correggere una strategia troppo focalizzata sull'elettrico e rimettere la libertà di scelta dei clienti al centro con una gamma completa di motorizzazioni. I ricavi sono diminuiti del 2% a 153 miliardi di euro a fronte di un aumento delle consegne dell'1% a 5,5 milioni di auto. La perdita operativa rettificata è stata pari a 842 milioni. L'impatto dei dazi Usa è stato di 1,2 miliardi di euro e per il 2026 le stime sono di 1,6 miliardi. Alla luce dei risultati, Stellantis non distribuirà un dividendo ed emetterà fino a 5 miliardi di obbligazioni subordinate per far fronte agli oneri.

"Il reset del 2025 è stato decisivo per un ritorno a una crescita profittevole. Il 2026 sarà l'anno di esecuzione del piano di rilancio, ci impegniamo a migliorare tutti i parametri finanziari", ha detto il Ceo Antonio Filosa durante la call con gli analisti.

Nel secondo semestre sono già emersi i primi segnali di ripresa: i ricavi sono aumentati del 10% e le consegne dell'11%, con un +39% negli Stati Uniti, principale mercato del gruppo. Slancio che è proseguito a inizio 2026 con volumi e quote in crescita nei principali mercati. In particolare in Europa il gruppo ha registrato un aumento significativo degli ordini (+80%) per le vetture compatte su piattaforma Smart Car: Opel Frontera, Citroen C3 e Fiat Grande Panda che saranno un pilastro della crescita futura. L'appuntamento ora è per il 21 maggio a Detroit quando il gruppo presenterà il nuovo piano industriale.

