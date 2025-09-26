ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2025

Stellantis, Bruno: nuovi modelli dimostrano centralità Italia

Milano, 26 set. (askanews) - "Ci fa estremamente piacere essere qui a Torino con tutti i nostri marchi e le novità più importanti. Oggi mostriamo in anteprima nazionale la nuova 500 ibrida che verrà prodotta fra qualche settimana nello stabilimento di Mirafiori qui a Torino. Un altro prodotto in anteprima nazionale molto importante commercialmente e industrialmente per l'Italia è la nuova Jeep Compass, la cui produzione partirà tra qualche mese nello stabilimento di Melfi. Questi sono due esempi concreti che dimostrano la centralità dell'Italia nei piani industriali di Stellantis". Così Antonella Bruno responsabile di Stellantis in Italia.

