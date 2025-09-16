ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Steinmeier riceve a Berlino il presidente polacco Nawrocki

Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha accolto il presidente polacco Karol Nawrocki con gli onori militari. Nawrocki è in visita e Berlino e Parigi, alla ricerca di aiuto per rafforzare le difese orientali del suo Paese in seguito alle incursioni dei droni russi.

Il "trumpiano" Nawrocki è spesso stato un feroce critico della Germania, ma la Polonia sta cercando il sostegno dei suoi partner dell'Ue e della Nato dopo l'incidente della scorsa settimana, quando almeno 17 droni hanno violato il suo spazio aereo.

La prima tappa della visita di Nawrocki a Berlino, per incontrare Steinmeier e il cancelliere Friedrich Merz, appare delicata. Dopo Berlino, Nawrocki andrà a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi