Stefano Nazzi nella sua docuserie su Sky racconta di delitti del "branco"

Milano, 28 mag. (askanews) - Il giornalista, scrittore, podcaster, Stefano Nazzi ospite degli Sky Inclusion Days all'incontro "Raccontare la realtà e proteggersi dalla fantacronaca" ha approfondito il tema della responsabilità dei media nella narrazione dei casi di cronaca nera e come sia interconnessa alla fiducia del pubblico. Grande esperto di crime il giornalista sarà il 29 e 30 maggio in prima visione su Sky Crime e su Sky Documentaries con la docuserie Nazzi Racconta.

"Allora è una docuserie che parlerà di tre casi, tre storie molto diverse tra loro che hanno in comune, che furono atti delitti commessi da gruppi, quindi quello che viene chiamato il branco non solo giornalisticamente ma anche termini psicologici. C'è le dinamiche, come quelle persone che singolarmente non farebbero mai una determinata cosa, invece inserite in un gruppo la fanno. Il primo caso è quello di Desire Piovanelli che ha un elemento in più perché nel gruppo di adolescenti che ha ucciso questa ragazza a Leno, in provincia di Brescia, c'era un adulto, una persona di 36 anni che invece di fare da guida, da freno ai ragazzini, agli adolescenti, una sorta di miccia che innescò quel meccanismo".

Continua anche il suo impegno dal vivo con lo spettacolo teatrale Indagini Live 2026, in cui racconta tren'anni di sequestri di persona in Italia. Lo show ha registrato un lungo elenco di sold out e alle date previste se ne aggiunge una al Teatro romano di Verona.