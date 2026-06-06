Stefano de Martino: Sanremo 77 dal 16 al 20 febbraio 2027

Roma, 6 giu. (askanews) -
Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. L'annuncio delle date della 77esima edizione è arrivato con un post di Stefano De Martino sui social con un video in cui mostra dei fogli con scritte le date e in sottofondo si sente "Vita spericolata" di Vasco Rossi.
Inizia così ufficialmente la gestione del nuovo direttore artistico. De Martino, insieme al direttore dell'Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.