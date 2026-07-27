Stefano De Martino a Capri emozionato nel ricordo del padre

Capri (Na), 27 lug. (askanews) - Mentre già fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino è stato protagonista della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, dove ha ricevuto il riconoscimento speciale "Grandi Eventi Enrico De Martino" dedicato alla memoria del padre recentemente scomparso.

"È il premio più bello che potessi ricevere e che potrò ricevere nella mia vita. Potete immaginare, questo è stato un anno molto bello per certi versi e forse il più brutto per altri versi. Utilizzerò poche parole proprio come era nello stile di mio padre. Mio padre non era un uomo di tante parole, era di poche parole. Era più un uomo di gesti, di presenza. Quando voleva dirti qualcosa lui non te la diceva. C'era e basta, ti guardava. E il fatto che lui fosse lì era la testimonianza di tutto l'affetto che provava per te, per Luigi, per Massimo, per me e soprattutto per l'arte e per lo spettacolo. Mio padre non mi ha trasmesso una passione, ha trasmesso l'amore per gli artisti. Lui amava i musicisti, amava i danzatori e mi ha insegnato che sono la cosa più vicina a Dio."

Il premio è consegnato dal sindaco di Capri Paolo Falco insieme al direttore artistico dell'evento Luigi Ferrone, nel corso della serata Stefano De Martino si è anche esibito cantando il brano di Francesco De Gregori La leva calcistica della classe '68.